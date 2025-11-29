Calendario Serie B 2025 2026 | date giornate risultati classifica

Tutte le informazioni e il programma giornata per giornata del campionato cadetto: calendario Serie B 20252026 La Serie B 20252026 ha preso vita mercoledì 30 luglio 2025, a Mantova, a partire dalle 20, con il sorteggio delle 38 giornate della regular season che si è svolto nella cornice di Palazzo Te. Calendario Serie B 20252026: . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calendario Serie B 2025/2026: date, giornate, risultati, classifica

Contenuti che potrebbero interessarti

La Società Brescia Waterpolo comunica il calendario ufficiale della stagione 2025/2026 del Campionato Maschile di Serie B. Per la stagione sportiva 2025/2026 il campionato è strutturato in 4 gironi, ciascuno composto da 10 squadre. - facebook.com Vai su Facebook

Serie C: il calendario dell'Inter U23 aggiornato ? Vai su X

Serie B, ufficiali anticipi e posticipi fino a gennaio 2026: le gare della Sampdoria - La Lega Serie B ha ufficializzato il calendario con anticipi e posticipi del mese di gennaio 2026, le gare dalla giornata 19 alla 21. Riporta genovatoday.it

Serie B Interregionale - 10a giornata 25-26: calendario, risultati, classifiche - Siamo alla decima giornata della stagione regolare, spalmata su due giorni ... Secondo pianetabasket.com

Serie B, dove vedere tutte le partite in diretta tv e streaming. Calendario completo - Il palinsesto completo di tutte le partite del campionato di calcio di Serie B 2025- Segnala sport.virgilio.it