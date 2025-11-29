E se vi dicessimo che esiste un capo invernale davvero sottovalutato però in grado di rivoluzionare completamente l’armadio della stagione? Proprio così. Stiamo parlando dei pantaloni in maglia. Ovvero quell’indumento di cui, una volta provato, è difficile fare a meno. E questo per alcuni semplici motivi. Prima di tutto il fattore della praticità. Quelli che vengono anche chiamati knit pants sono infatti il massimo della comodità e del comfort sulla pelle grazie alla maglia morbida, duttile e calda di cui sono fatti. In poche parole sono piacevoli da indossare come i pantaloni del pigiama di felpa ma, al contrario di questi ultimi, hanno anche il punto di forza dello stile. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Caldi e cozy, vincono per morbidezza e comodità, senza rinunciare all’eleganza, soprattutto in versione completo