Calciomercato Milan sfuma Mateta | per gennaio prende quota Pellegrino del Parma
L’eco delle voci dall’Inghilterra si è spenta bruscamente. Jean-Philippe Mateta, nome rimbalzato con forza nelle scorse settimane come primo obiettivo del Milan per gennaio, non vestirà rossonero. A chiarirlo, con la solita precisione, è stato Carlo Pellegatti tramite il suo canale YouTube: il giornalista ha contattato direttamente le sue fonti interne al club e la risposta è stata netta. Il Crystal Palace avrebbe già respinto offerte tra 45 e 50 milioni di euro, cifre che il Milan non ha alcuna intenzione di mettere sul tavolo nella sessione invernale. Un investimento di quelle proporzioni, spiega Pellegatti, è fuori dalla logica sostenibile della società. 🔗 Leggi su Milanzone.it
