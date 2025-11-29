L’eco delle voci dall’Inghilterra si è spenta bruscamente. Jean-Philippe Mateta, nome rimbalzato con forza nelle scorse settimane come primo obiettivo del Milan per gennaio, non vestirà rossonero. A chiarirlo, con la solita precisione, è stato Carlo Pellegatti tramite il suo canale YouTube: il giornalista ha contattato direttamente le sue fonti interne al club e la risposta è stata netta. Il Crystal Palace avrebbe già respinto offerte tra 45 e 50 milioni di euro, cifre che il Milan non ha alcuna intenzione di mettere sul tavolo nella sessione invernale. Un investimento di quelle proporzioni, spiega Pellegatti, è fuori dalla logica sostenibile della società. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Calciomercato Milan, sfuma Mateta: per gennaio prende quota Pellegrino del Parma