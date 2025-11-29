Calciomercato Juve la rivelazione sul futuro di Maignan | Abbiamo un patto Le ultime sul portiere in scadenza

con il Milan. Il futuro di Mike Maignan tiene banco in casa Milan. Il portiere francese, il cui contratto è in scadenza a giugno, è stato accostato con insistenza anche alla Juventus nelle recenti sessioni di mercato. Mentre il suo valore in campo continua ad essere determinante – con una parata cruciale effettuata a inizio gara contro la Lazio – il direttore sportivo Igli Tare ha rilasciato alcune dichiarazioni interessanti sulla situazione contrattuale del giocatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, la rivelazione sul futuro di Maignan: «Abbiamo un patto». Le ultime sul portiere in scadenza

Altri contenuti sullo stesso argomento

Calciomercato Juve Pressing del Parma su un bianconero? - facebook.com Vai su Facebook

#Juventus su #Cresswell, osservatori a #VeronaParma per #Bernabé e #Giovane [Tuttosport] #calciomercato #Juve calciomercato.com/liste/juventus… Vai su X

David via dalla Juve? Decisione presa da parte dei bianconeri! E lo stesso canadese ha espresso una volontà chiara sul suo futuro. Rivelazione che non lascia più dubbi - Decisione presa del club bianconero e anche lo stesso giocatore ha espresso la sua volontà sul futuro. Secondo juventusnews24.com

Vlahovic e Comolli ai ferri corti: l’annuncio definitivo sul futuro dell’attaccante - Rivelazione sul futuro di Dusan Vlahovic e sul suo rapporto con l'ad Comolli. Da calciomercato.it

Maignan Juventus: altra rivelazione clamorosa sul futuro del portiere! Questo è l’orientamento in vista dell’estate, cosa accadrà - Ecco l’orientamento in vista dell’estate, cosa potrebbe succedere L’euforia per la vittoria nel Derby della Madonnina rischia di spegnersi i ... Come scrive juventusnews24.com