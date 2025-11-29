Calciomercato Juve la rivelazione sul futuro di Maignan | Abbiamo un patto Le ultime sul portiere in scadenza

Juventusnews24.com | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

con il Milan. Il futuro di Mike Maignan  tiene banco in casa  Milan. Il  portiere francese, il cui  contratto è in scadenza a giugno, è stato accostato con insistenza anche alla  Juventus  nelle recenti sessioni di mercato. Mentre il suo  valore in campo continua ad essere  determinante  – con una parata cruciale effettuata a inizio gara contro la  Lazio  – il  direttore sportivo Igli Tare  ha rilasciato alcune  dichiarazioni interessanti  sulla situazione contrattuale del giocatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

calciomercato juve la rivelazione sul futuro di maignan abbiamo un patto le ultime sul portiere in scadenza

© Juventusnews24.com - Calciomercato Juve, la rivelazione sul futuro di Maignan: «Abbiamo un patto». Le ultime sul portiere in scadenza

Altri contenuti sullo stesso argomento

calciomercato juve rivelazione futuroDavid via dalla Juve? Decisione presa da parte dei bianconeri! E lo stesso canadese ha espresso una volontà chiara sul suo futuro. Rivelazione che non lascia più dubbi - Decisione presa del club bianconero e anche lo stesso giocatore ha espresso la sua volontà sul futuro. Secondo juventusnews24.com

calciomercato juve rivelazione futuroVlahovic e Comolli ai ferri corti: l’annuncio definitivo sul futuro dell’attaccante - Rivelazione sul futuro di Dusan Vlahovic e sul suo rapporto con l'ad Comolli. Da calciomercato.it

calciomercato juve rivelazione futuroMaignan Juventus: altra rivelazione clamorosa sul futuro del portiere! Questo è l’orientamento in vista dell’estate, cosa accadrà - Ecco l’orientamento in vista dell’estate, cosa potrebbe succedere L’euforia per la vittoria nel Derby della Madonnina rischia di spegnersi i ... Come scrive juventusnews24.com

Cerca Video su questo argomento: Calciomercato Juve Rivelazione Futuro