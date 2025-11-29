Calciomercato Inter occhi su un figlio d’arte | il suo club pensa alla cessione

Inter News 24 Calciomercato Inter, novità importanti ad Appiano Gentile. Occhi su un figlio d’arte: il suo club attuale sta pensando di cederlo. Il calciomercato internazionale è sempre alla ricerca del prossimo grande talento, e in Brasile, il nome caldo del momento è senza dubbio Robinho Jr. Figlio d’arte del celebre ex attaccante di Real Madrid, Manchester City e Milan, il giovane è un attaccante esterno classe 2006 che sta attirando l’attenzione di diversi club europei grazie alle sue ottime prestazioni con la maglia del Santos. QUI LE ULTIME SULLE MOSSE DI MERCATO DELL’INTER La generazione successiva: un gioiello sotto osservazione. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, occhi su un figlio d’arte: il suo club pensa alla cessione

Scopri altri approfondimenti

Un grande alleato bmbr.cc/r5omr4h #Calciomercato #Inter Vai su X

L'annuncio di Moretto sul calciomercato dell'Inter Marotta sogna il colpo per giugno - facebook.com Vai su Facebook

Inter, scout a Marassi per Giovane: occhi anche su Muharemovic del Sassuolo - L'Inter si muove in vista del mercato di gennaio e monitora due profili della Serie A ... Scrive msn.com

Inter-Milan, è derby anche sul mercato dei portieri: occhi su Caprile, Suzuki, Atubolu e Meslier. Stankovic per la Lazio - I due club sono alleati per il nuovo stadio, ma si sfidano in campo e sul mercato. Riporta calciomercato.com

Inter, Aleksandar Stankovic boom: si valuta la recompra, le cifre - Il figlio di Dejan si prende il centrocampo di Bruges e Serbia fuori dai Mondiali, mentre Asllani va ai playoff e scambia la maglia con Bellingham. Si legge su msn.com