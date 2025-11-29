Calciomercato Inter Giovane e il suo futuro nerazzurri alla finestra | voci di mercato sempre più insistenti

Inter News 24 Calciomercato Inter, continuano le voci per il possibile acquisto di Giovane, attaccante in forza al Verona autore di un’ottima stagione. Il talentuoso attaccante del Verona, Giovane, continua a essere al centro delle voci di mercato. Il brasiliano, ex Corinthians, è da tempo nel mirino dell’Inter, ma anche altre big della Serie A e straniere seguono con attenzione le sue prestazioni. Giovane, arrivato a parametro zero la scorsa estate dopo un lungo inseguimento del direttore sportivo Sogliano, ha attirato l’interesse di diversi club grazie al suo inizio promettente in Serie A. L’amicizia con Carlos Augusto, compagno di squadra all’Inter, ha aggiunto carburante al fuoco, alimentando ulteriormente le speculazioni sul suo futuro nerazzurro. 🔗 Leggi su Internews24.com

