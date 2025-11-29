Calciomercato Inter ecco il preferito per il dopo Sommer | ma il portiere non è l’unico obiettivo

Inter News 24 Calciomercato Inter, ecco il profilo preferito per sostituire Sommer tra i pali in vista del futuro: ma il portiere non è l'unico obiettivo. L' Inter sta pianificando attivamente i suoi movimenti di mercato, con l'intenzione di intervenire già nella prossima finestra di gennaio. Niccolò Ceccarini, nel suo editoriale per tuttomercatoweb.com, ha fatto il punto sulle strategie dei nerazzurri, evidenziando come la priorità immediata sia il reparto difensivo. QUI LE ULTIME SUL MERCATO DELL'INTER La dirigenza è impegnata in una vasta ricerca a livello internazionale per individuare il difensore ideale da inserire nella rosa.

