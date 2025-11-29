Calciomercato Inter dalla Spagna parlano di assalto a un giocatore Real
Calciomercato Inter. La sfida tra Olympiacos e Real Madrid ha rappresentato molto più di una semplice serata di Champions: per l’Inter è stata l’occasione perfetta per osservare da vicino un obiettivo di mercato. Come riportato da Defensa Central, gli scout nerazzurri erano infatti presenti sugli spalti per monitorare da vicino Andrij Lunin, portiere ucraino del Real. In viale della Liberazione si stanno già muovendo in vista della prossima stagione, complici i dubbi sorti sulle prestazioni di Yann Sommer, apparso meno affidabile in questo avvio di campionato. Ecco perché il nome di Lunin, classe 1999, è finito con decisione in cima alla lista. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
