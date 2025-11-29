Calciomercato Inter continua l’osservazione del portiere ucraino nel mirino per la prossima stagione

Inter News 24 Calciomercato Inter, la squadra sta monitorando la situazione del portiere del Real Madrid, con un’offerta che potrebbe arrivare nei prossimi mesi. La partita tra Olympiacos e Real Madrid è stata un’opportunità importante per l’Inter di seguire da vicino un giocatore in particolare, Andrij Lunin, portiere ucraino del Real Madrid. Come riferisce Defensa Central, l’Inter è alla ricerca di un nuovo portiere per la prossima stagione, soprattutto alla luce della situazione di Sommer, che non ha dato le garanzie sperate in questo inizio di campionato. Lunin, classe 1999, sta vivendo una situazione complicata al Real Madrid, dove, con il ritorno di Courtois e la permanenza del titolare, il portiere ucraino ha visto ridotte le sue opportunità. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter, continua l’osservazione del portiere ucraino nel mirino per la prossima stagione

News recenti che potrebbero piacerti

Un grande alleato bmbr.cc/r5omr4h #Calciomercato #Inter Vai su X

L'annuncio di Moretto sul calciomercato dell'Inter Marotta sogna il colpo per giugno - facebook.com Vai su Facebook

Calciomercato Inter, Caprile fortemente nel mirino della squadra nerazzurra. La situazione per gennaio - 3 del Genoa riapre la discussione sul suo futuro Il tema Calciomercato Inter torna centrale dopo quanto accaduto al Fer ... Come scrive calcionews24.com

Calciomercato Inter News/ Kim torna l’obiettivo, piace il talento di El Mala (24 ottobre 2025) - I due reparti che andranno maggiormente toccati dal calciomercato Inter sono la difesa e l’attacco, la prima per cercare un’alternativa valida ad Acerbi e De Vrij, che ormai hanno una certa età, e il ... Scrive ilsussidiario.net

Inter, Oaktree cambia di nuovo il mercato: ecco i prossimi due colpi - L’Inter ha messo a posto il bilancio grazie ai risultati sportivi ottenuti sul campo nella passata stagione. Lo riporta calciomercato.it