Calciomercato Bologna la società rossoblu punta tutto su quel giocatore La situazione non lascia dubbi!

Calciomercato Bologna, società rossoblu a pieno regime per gennaio. Ecco la situazione attuale Nel vivo del Calciomercato Bologna, la società rossoblù sta iniziando a muoversi con decisione sul fronte dei difensori centrali, soprattutto in vista delle incertezze legate al futuro di Jhon Lucumí. Il colombiano, in scadenza nel 2027, non ha ancora trovato l’accordo per . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Calciomercato Bologna, la società rossoblu punta tutto su quel giocatore. La situazione non lascia dubbi!

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Calciomercato Bologna, è fatta per il primo acquisto Affare da 7 milioni https://bit.ly/3KjP5RQ - facebook.com Vai su Facebook

LA ZAMPATA DI DALLINGA!!! Si sblocca Bologna-Napoli con la rete dell'attaccante rossoblù: la squadra di Antonio Conte è sotto al Dall'Ara! #SerieA Vai su X

Calciomercato Bologna, si lavoro molto sui rinnovi (Lucumì su tutti). La situazione attuale in casa rossoblu - Ecco la situazione attuale dei rossoblu Il Calciomercato Bologna entra in una fase decisiva non solo per eventuali operazioni in en ... Si legge su calcionews24.com

Calciomercato Bologna, nuove idee per potenziare subito la squadra rossoblu. La situazione non lascia dubbi - Il Bologna guarda al futuro: nuove idee e obiettivi nel Calciomercato Bologna Il Calciomercato Bologna non conosce pause. Come scrive calcionews24.com

Calciomercato Bologna News/ Lucumi torna sul mercato, lo sostituisce Leysen! - L’inizio di stagione per la squadra vincitrice della Coppa Italia dello scorso anno non è stato dei migliori e senza ombra di dubbio uno dei principali problemi è la tenuta difensiva che sembra essere ... Segnala ilsussidiario.net