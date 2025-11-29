Calcio successi Udinese e Genoa

17.00 Colpo Udinese a Parma (0-2);al Marassi il Genoa rimonta e vince 2-1 sul Verona Al Tardini la gara si sblocca presto: all'11', assist di Bertola per Zaniolo che realizza senza difficoltà. Per il Parma è un brutto colpo, Davis raddoppia su rigore al 65'. A Marassi vittoria in rimonta del Genoa: Belghali apre le marcature al 21' risolvendo una mischia. Reazione Genoa: Colombo segna il pari (40') su assist di Vitinha e nella ripresa i rossoblù trovano anche il sorpasso. Thorsby firma di testa un gol importante (62'). 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it