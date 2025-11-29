Calcio successi Udinese e Genoa

Servizitelevideo.rai.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

17.00 Colpo Udinese a Parma (0-2);al Marassi il Genoa rimonta e vince 2-1 sul Verona Al Tardini la gara si sblocca presto: all'11', assist di Bertola per Zaniolo che realizza senza difficoltà. Per il Parma è un brutto colpo, Davis raddoppia su rigore al 65'. A Marassi vittoria in rimonta del Genoa: Belghali apre le marcature al 21' risolvendo una mischia. Reazione Genoa: Colombo segna il pari (40') su assist di Vitinha e nella ripresa i rossoblù trovano anche il sorpasso. Thorsby firma di testa un gol importante (62'). 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

calcio successi udinese genoaIl Genoa batte in rimonta l’Hellas Verona, Parma sconfitto in casa dall’Udinese - Il Grifone e i bianconeri del Friuli festeggiano il successo nelle gare di Serie A giocate nel pomeriggio di sabato. Come scrive sportal.it

calcio successi udinese genoaIl Genoa vince lo scontro diretto col Verona, primo acuto per De Rossi. Udinese in scioltezza a Parma - Al 21' è Belghali a portare avanti gli ospiti con il suo primo gol in Serie A, ma il Genoa reagisce e trova ... Riporta fanpage.it

calcio successi udinese genoaSerie A: il Genoa si sblocca in casa, l'Udinese espugna Parma - De Rossi riporta il Grifone al successo a Marassi e abbandona la zona rossa, Runjaic batte 2- Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Calcio Successi Udinese Genoa