Calcio Genoa-Verona 2-1 | prima vittoria per De Rossi
Roma, 29 nov. (askanews) – Sorride il Genoa di Daniele De Rossi che batte il Verona in rimonta 2-1. È il Verona a spingere di più, rendersi pericoloso e a trovando il gol del vantaggio con una ribattuta vincente di Belghali. Il gol nasce da un errore di Østigård, che si lascia vincere dal pressing da Mosquera. I padroni di casa, tuttavia, non demordono e riacciuffano la gara con Lorenzo Colombo. L’attaccante rossoblù, imbeccato con una palla alta di Vitinha, non lascia scampo a Montipò dal centro dell’area. Tutt’altro Genoa nella ripresa, che soffre, soprattutto dopo il gol, e porta a casa una vittoria preziosissima. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
