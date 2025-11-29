Calcio femminile | l’Italia esce sconfitta dalla prima amichevole Gli USA si impongono per 3-0 ad Orlando
Un buon test per la Nazionale italiana di calcio femminile. Nella notte italiana tra venerdì 28 e sabato 29 novembre le azzurre hanno perso per 3-0 i primo incontro con i fortissimi Stati Uniti, prima partita andata in scena sul campo di Orlando in attesa del secondo scontro, pianificato per l’1:00 di martedì 2 dicembre. Tutt’altro che facile l’inizio delle nostre ragazze, costrette fin da subito a rincorrere. Dopo appena 120 secondi infatti le statunitensi passano in vantaggio con Olivia Moultrie, abile a sferrare un tiro da centro area dopo essere stata servita da Lavelle a seguito di una davvero pregevole manovra offensiva partita dalla catena di sinistra. 🔗 Leggi su Oasport.it
