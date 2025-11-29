Calcio femminile Germania-Spagna a reti bianche nell’anadata della finale di Nations League 2025

Oasport.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È terminata senza reti l’andata della finale della Nations League 2025 di calcio femminile tra Germania e Spagna. Al Fritz-Walter-Stadion di Kaiserslautern si sono confrontate due delle compagni migliori del mondo e le tedesche speravano di sfruttare il fattore campo per piegare la resistenza delle campionesse del mondo in carica. Partita a viso aperto sul rettangolo verde teutonico. Al 6? Nicole Anyomi ha sui piedi la prima grande occasione per la Germania con un tiro che termina di poco al lato del secondo palo. La squadra di casa fa leva sulla grande forza fisica e spinge con Klara Bühl, alla presenza n. 🔗 Leggi su Oasport.it

calcio femminile germania spagna a reti bianche nell8217anadata della finale di nations league 2025

© Oasport.it - Calcio femminile, Germania-Spagna a reti bianche nell’anadata della finale di Nations League 2025

Contenuti che potrebbero interessarti

calcio femminile germania spagnaCalcio femminile, Germania-Spagna a reti bianche nell’anadata della finale di Nations League 2025 - È terminata senza reti l'andata della finale della Nations League 2025 di calcio femminile tra Germania e Spagna. Scrive oasport.it

calcio femminile germania spagnaGermania e Spagna si lasciano con un pari nell’andata della finale - La partita d’andata della finalissima di Nations League femminile tra Germania e Spagna non ha visto né vincitori né vinti. rsi.ch scrive

calcio femminile germania spagnaAnteprima finale Women's Nations League 2025: Germania - Spagna - 0 (Düsseldorf Arena, Düsseldorf) Spagna - Da it.uefa.com

Cerca Video su questo argomento: Calcio Femminile Germania Spagna