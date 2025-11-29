La serie prosegue. Nell’anticipo della tredicesima giornata del campionato di Serie A 2025-2026, il Como si è imposto 2-0 contro il Sassuolo tra le mura amiche. Al Sinigaglia la formazione allenata da Cesc Fabregas ha confermato quanto di buono ha messo in mostra nei turni precedenti, mettendo in mostra una grande coesione e idee in costruzione molto chiare. La compagine lombarda è all’undicesimo risultato utile di fila e i 24 punti, gli stessi di Inter e Bologna, e le quattro lunghezze di vantaggio sulla Juventus parlano chiaro. Comaschi in zona Champions League. Vedremo poi la risposta di nerazzurri, rossoblu e bianconeri. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Calcio, Como vittorioso contro il Sassuolo in Serie A: uomini di Febragas sempre più in alto