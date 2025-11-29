Calcio a 5 per Asd Mediatrice primo exploit in trasferta

Per l'Asd Mediatrice primo exploit in trasferta, 8-4 a Campofelice. Nella prima frazione di gioco la formazione di coach Zampardi parte un po' contratta andando sotto nel punteggio dopo cinque minuti con il tiro di Giuseppe Porcello ma capace di riequilibrare le sorti del match al dodicesimo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

