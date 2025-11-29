Calcio a 5 femminile l’Italia ribalta l’Iran e accede tra le migliori 8 del Mondiale!
Missione compiuta per la Nazionale italiana di calcio a 5 femminile, impegnata nell’ultimo match del Gruppo D della fase a gironi dei Mondiali 2025 nelle Filippine. Alla PhilSports Arena di Manila, le azzurre affrontavano l’Iran in una sfida da dentro o fuori per la qualificazione ai quarti di finale della rassegna iridata. Dopo la vittoria molto netta all’esordio contro Panama e il ko contro il Brasile, le ragazze allenate da Francesca Salvatore si giocavano il tutto per tutto contro le iraniane. Una sfida tesa, che alla fine ha sorriso alla compagine tricolore sullo score di 3-1. Italia, dunque, che affronterà nei quarti di finale il Portogallo il 2 dicembre alle ore 11. 🔗 Leggi su Oasport.it
