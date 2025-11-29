Cala il sipario sulla mostra Buratto fili bastoni | un bilancio di magiche emozioni

Si è conclusa con un bilancio nettamente positivo la mostra "Buratto, Fili, Bastoni" allestita al Castello Aragonese di Reggio Calabria. Un finale in festa, illuminato dallo spettacolo di burattini di Vittorio Zanella, tornato per l'occasione in città da Bologna insieme alla moglie Rita.

