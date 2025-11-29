Cala il sipario sulla mostra Buratto fili bastoni | un bilancio di magiche emozioni
Si è conclusa con un bilancio nettamente positivo la mostra “Buratto, Fili, Bastoni” allestita al Castello Aragonese di Reggio Calabria. Un finale in festa, illuminato dallo spettacolo di burattini di Vittorio Zanella, tornato per l’occasione in città da Bologna insieme alla moglie Rita. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
News recenti che potrebbero piacerti
Eboli "La sera è un sipario che cala piano, lasciando al silenzio il compito di recitare" Buonanotte con lo scatto di Enrico Visconti Inviateci le vostre foto nei messaggi o su WhatsApp 327 229 5001 #infocilento - facebook.com Vai su Facebook
Cala il sipario sulla decima edizione del Il Salone dei Pagamenti che mai come quest'anno ha avuto una dimensione europea. Euro digitale, #stablecoin, AI generativa, alcuni dei filoni di questi giorni, insieme a affidabilità e sostenibilità dei pagamenti. Il serviz Vai su X
’Costellazioni’, cala il sipario. Apertura straordinaria serale per la mostra al Santa Maria - In programma anche l’osservazione del cielo con il telescopio alla terrazza del sesto livello. Lo riporta lanazione.it
’Giacinto Cerone’, cala il sipario. La mostra chiude domenica - La mostra chiude domenica con due visite guidate aperitivo gratuite (incluse ... Come scrive ilrestodelcarlino.it
Macomer, cala il sipario sulla XXII mostra del libro edito in Sardegna - Migliaia di partecipanti alla XXII edizione della mostra del libro edito in Sardegna, che si è chiusa ieri. Secondo unionesarda.it