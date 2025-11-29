Cagliari arrivano buone notizie | Zé Pedro chiude il lavoro a Villa Stuart e prosegue in Sardegna

Cagliari, finalmente buone notizie per i rossoblù: Zé Pedro chiude la riabilitazione e torna sull’isola. Le ultimissime Il difensore del Cagliari Zé Pedro ha chiuso ieri il primo capitolo del suo percorso riabilitativo, completando il ciclo di fisioterapia iniziato dopo l’operazione al ginocchio destro. Nove giorni fa il giocatore era stato sottoposto a una meniscectomia . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

