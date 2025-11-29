Cagliari arrivano buone notizie | Zé Pedro chiude il lavoro a Villa Stuart e prosegue in Sardegna

Cagliari, finalmente buone notizie per i rossoblù: Zé Pedro chiude la riabilitazione e torna sull’isola. Le ultimissime Il difensore del Cagliari Zé Pedro ha chiuso ieri il primo capitolo del suo percorso riabilitativo, completando il ciclo di fisioterapia iniziato dopo l’operazione al ginocchio destro. Nove giorni fa il giocatore era stato sottoposto a una meniscectomia . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Cagliari, arrivano buone notizie: Zé Pedro chiude il lavoro a Villa Stuart e prosegue in Sardegna

News recenti che potrebbero piacerti

Arrivano buone notizie per la Juve: nessun problema muscolare per Vlahovic, che sarà regolarmente a disposizione per il match di sabato con il Cagliari Lui, Openda o David dal primo minuto? - facebook.com Vai su Facebook

Gatti Juventus, arrivano degli aggiornamenti sulle condizioni del difensore dalla Continassa: come sta. Le ultime sulla sua presenza contro il Cagliari - Il rientro è sicuramente una buona notizia Arrivano buone notizie dalla Continassa alla vigilia del mat ... calcionews24.com scrive

Infortunio Liteta, buone notizie per Pisacane: il centrocampista è rientrato in gruppo: ecco i dettagli - Infortunio Liteta, il centrocampista è rientrato in gruppo nella seduta svoltasi oggi e torna a disposizione di mister Pisacane Il Cagliari ha dato il via alla settimana cruciale che condurrà al pross ... Si legge su cagliarinews24.com

Juventus, novità in allenamento verso il Cagliari: ecco come stanno Gatti e Vlahovic - Buone notizie per Spalletti in vista della sfida di Serie A contro la squadra di Pisacane: gli aggiornamenti sulle condizioni dei giocatori bianconeri ... Secondo msn.com