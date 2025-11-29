‘Caduta libera’ quando torna e le novità

Milano, 29 novembre 2025 - ‘Caduta libera’ torna su Canale 5 e lo fa proponendo al pubblico diverse novità in questa nuova stagione televisiva. La conduzione è affidata a Max Giusti, che sarà affiancato da un volto non nuovissimo per parte del pubblico di Canale 5. Insieme a lui, infatti, a tenere compagnia agli italiani sarà Isobel Kinnear. La ballerina australiana, già finalista di una delle più recenti edizioni del talent show Amici, sino ad oggi ha preso parte soltanto a piccoli momenti di “conduzione” televisiva e quello di ‘Caduta libera’ può sicuramente essere un buon banco di prova per capire quale possa essere il suo ruolo nel panorama italiano. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

