Cade dal cavallo durante una passeggiata | uomo muore sul colpo

Una tranquilla uscita a cavallo nelle campagne di Adro, nel cuore della Franciacorta, si è trasformata in tragedia. Un uomo di 55 anni è improvvisamente caduto dalla sella, probabilmente a causa di un malore. All’arrivo dei soccorritori del 118 giaceva a terra, privo di sensi: i tentativi di. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

