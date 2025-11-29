Cade dal balcone del primo piano a Taranto bambino di tre anni illeso Avviata un’indagine | Era solo in casa
Precipita dal balcone, ma rimane illeso. Protagonista un bambino di 3 anni, caduto dal primo piano di un appartamento nel centro di Taranto. Il piccolo è stato immediatamente soccorso dal 118 e trasportato in ospedale, dove la Tac ha confermato l’assenza di lesioni. Attualmente è ricoverato nel reparto di pediatria sotto osservazione. Le indagini. Nel frattempo, la polizia sta ricostruendo l’esatta dinamica dell’incidente. Secondo le prime informazioni riportate dalla stampa locale, al momento della caduta il bambino – nato a Taranto da genitori nigeriani – si trovava solo in casa. Stando a quanto riferito dal Corriere del Mezzogiorno, il piccolo avrebbe raggiunto un cornicione per recuperare un oggetto, perdendo poi l’equilibrio e precipitando nel vuoto. 🔗 Leggi su Open.online
