Cadavere nel Parco delle Groane non è l’uomo che si cercava da settembre

Il cadavere di un uomo di 43 anni è stato avvistato da un passante nel bosco del Parco delle Groane. Non è l’uomo che si cercava dal 21 settembre, in seguito all’allontamento da una comunità terapeutica dela zona. Cadavere nel canale a Garbagnate, non è l’uomo che si cerca da settembre Il corpo di . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Cadavere nel Parco delle Groane, non è l’uomo che si cercava da settembre

