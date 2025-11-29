Cadavere nel bosco del Parco delle Groane operazioni di riconoscimento in corso
È stato ritrovato poco fa un cadavere in una zona boschiva accanto all’ingresso dell’ospedale di Garbagnate. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri e sanitari, ma pare che il cadavere fosse lì già da giorni. Stando alle prime indiscrezioni, sembra che si tratti del corpo di un giovane che veniva cercato da giorni poiché . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
