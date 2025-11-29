Cadavere di un uomo ritrovato in un canale a Garbagnate Milanese | indagini in corso

ABBONATI A DAYITALIANEWS Ritrovamento del corpo. Nel primo pomeriggio di oggi, sabato 29 novembre, un uomo di 43 anni è stato trovato senza vita nelle acque di un canale scolmatore vicino all’ospedale di Garbagnate Milanese, in provincia di Milano. Al momento, l’identità della vittima non è stata ancora accertata e le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause del decesso. Intervento dei soccorsi. Il corpo è stato avvistato per primo da un passante lungo viale Forlanini. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento locale insieme al nucleo fluviale di via Messina, dotati di mezzi specializzati per il recupero del cadavere. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

