Csinistra | Orlando ' Schein forte anche perché rappresenta Pd'

Montepulciano, 29 nov. (Adnkronos) - "Se il dibattito è qual è la forza che deve guidare un processo di trasformazione del centrosinistra, le energie che sono qui rispondono con chiarezza. E la nostra leader non è forte solo perché ha vinto le primarie, ma anche perché rappresenta tutto questo, in ragione di questo noi possiamo vincere questa sfida". Lo dice Andrea Orlando a 'Costruire l'Italia' a Montepulciano. 🔗 Leggi su Iltempo.it

C.sinistra: Orlando, 'Schein forte anche perché rappresenta Pd'