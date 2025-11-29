Busto Arsizio è morto il motociclista 19enne coinvolto in un incidente stradale

Busto Arsizio (Varese), 29 novembre 2025 – Un giovane di 19 anni è morto in seguito a un drammatico incidente avvenuto a Busto Arsizio (Varese). Lo schianto, questa notte prima dell'una, ha coinvolto una motocicletta, guidata dalla vittima, e un'auto e si è verificato in via Quintino Sella, all'altezza dell'incrocio con via Isonzo. La ricostruzione dell'accaduto è al vaglio della Polizia locale, intervenuta con i Vigili del fuoco, un'ambulanza della Croce Rossa e un’auto-medica. I soccorsi. Il giovane è stato rianimato sul posto ed è stato poi trasportato in codice rosso all'ospedale di Busto, dove però è deceduto nel corso della nottata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

