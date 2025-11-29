Bullismo e cyberbullismo la polizia incontra gli studenti della Vespucci-Capuana-Pirandello
Nei giorni scorsi la polizia ha incontrato gli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Statale “Vespucci-Capuana-Pirandello” di Catania per un momento di formazione e di sensibilizzazione sul tema del bullismo, del cyberbullismo e dell’uso consapevole. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
