Bullismo e cyberbullismo la polizia incontra gli studenti della Vespucci-Capuana-Pirandello

Nei giorni scorsi la polizia ha incontrato gli studenti della scuola primaria e secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Statale “Vespucci-Capuana-Pirandello” di Catania per un momento di formazione e di sensibilizzazione sul tema del bullismo, del cyberbullismo e dell’uso consapevole. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it