Bufera sulla recita di Natale a scuola genitori in rivolta | si muove anche la politica
. A Magliano, piccolo centro della provincia di Grosseto, la decisione di modificare una famosa canzone natalizia prevista per lo spettacolo del 17 dicembre ha innescato un acceso dibattito che ha rapidamente travalicato i confini locali. Cosa è successo. Recite scolastiche: tradizione, identità e rinnovamento in gioco. Ogni dicembre le aule e i corridoi delle scuole italiane si trasformano in un vero e proprio palcoscenico di identità e tradizioni. Tra canti, luci e scenografie improvvisate, i bambini hanno l’occasione di dare voce alla propria storia e a quella del territorio, intrecciando memoria e creatività. 🔗 Leggi su Tvzap.it
News recenti che potrebbero piacerti
Una bufera partita dalla Gran Bretagna ha investito Giovanni Pernice, maestro di danza a Ballando con le stelle Il video con Francesca Fialdini che ha messo in risalto il "gesto" discutibile dell'insegnate - facebook.com Vai su Facebook
Recita di Natale con Gesù "censurato", via dal testo della canzone: «Tuteliamo la laicità». Genitori in rivolta - In vista del Natale, in tutte le scuole italiane (o quasi) ci si attrezza per il presepe o per le recite per bambini. Scrive msn.com
Tolgono “Gesù” da Jingle Bells, a scuola scoppia la lite nelle chat dei genitori. La spiegazione delle maestre che scatena Lega e FdI - Come hanno cambiato i versi del brano provocando il puntualissimo caso politico natalizio ... Riporta open.online
Gesù escluso da Jingle Bells: la recita di Natale che scatena polemiche a Magliano - La modifica del testo di *Jingle Bells* in una scuola primaria di Magliano, con l’eliminazione del riferimento a Gesù per motivi di laicità, ha scatenato proteste tra genitori e polemiche politiche. Si legge su news.fidelityhouse.eu