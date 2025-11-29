Bufera Qvc la tv non ritira i licenziamenti delle 4 conduttrici storiche | Azienda inclusiva solo a parole Scatta lo sciopero negli studios
Brugherio – "Dopo decenni di onorato servizio, ai volti noti della televisione non viene data altra scelta se non il licenziamento ". I sindacati annunciano lo sciopero alla Qvc, il 3 dicembre. L'azienda delle televendite con studios a Brugherio non arretra "sul benservito alle quattro presentatrici rimaste le sole dipendenti, gli altri colleghi sono ormai partite Iva". "Tavolo superfluo, Rsu ininfluente dal punto di vista normativo", Daniele Bonanno (Fistel-Cisl) e Massimiliano Pavan (Slc-Cgil) riferiscono le parole della controparte sulla trattativa: "Semplicemente inaccettabili". E la reazione non si è fatta attendere: "Mercoledì li mandiamo in nero.
