Brienno come un presepe | tornano i mercatini di Natale sotto i portici del magico borgo sul Lago di Como

Quicomo.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tra i vicoli di pietra e le case verticali di Brienno, il Natale torna a farsi magia. Dal 29 al 30 novembre e dal 6 all’8 dicembre 2025, il borgo più poetico del Lago di Como (foto di Maurizio Moro) accoglie l’undicesima edizione dei “Mercatini Natalizi sotto i portici”, un appuntamento diventato. 🔗 Leggi su Quicomo.it

