Brian dei Backstreet Boys in causa per la spiaggia privata | una vicina lo tormenta e lo riprende di nascosto

Brian Littrell dei Backstreet Boys si trova al centro di una battaglia legale senza precedenti per difendere la sua proprietà sulla spiaggia in Florida. Il musicista ha presentato una causa da 50.000 dollari contro una vicina di 67 anni, Carolyn Barrington Hill, accusandola di aver ripetutamente violato i confini della sua proprietà a Santa Rosa Beach e di aver deliberatamente tormentato la sua famiglia. Come riporta New York Post, la vicenda ha inizio nell’aprile 2024, quando Hill avrebbe iniziato a entrare senza autorizzazione sulla spiaggia privata antistante la residenza da 3,8 milioni di dollari che Littrell ha acquistato nel 2023 insieme alla moglie Leighanne. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

