Breve storia d' amore Pilar Fogliati e Adriano Giannini | La verità ha perso significato

Di amore, di social e di apparenze che ingannano. Ne abbiamo parlato con i due interpreti, protagonisti del film d'esordio di Ludovica Rampoldi. In sala. Il batti e ribatti di un'ossessione proibita, tra ironia e thriller, tra sensualità e dramma dei sentimenti. In mezzo, il tradimento che scandisce la direzione di due coppie oblique. Ludovica Rampoli ha scelto "un cast di straordinari e generosi attori" per il suo esordio alla regia (dopo tante ottime sceneggiature), ovvero Breve Storia d'Amore. Protagonisti del film, Pilar Fogliati e Adriano Giannini. Entrambi già sentimentalmente impegnati (più o meno felicemente), affronteranno una relazione carbonara e, in un certo qual modo, catartica. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Breve storia d'amore, Pilar Fogliati e Adriano Giannini: "La verità ha perso significato"

