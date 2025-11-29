Brambilla pre Juventus Next Gen Perugia | L’esclusione del Rimini è un evento triste Il campionato chiaramente ne risente ma purtroppo non è la prima volta che succede
Brambilla, allenatore della Juventus Next Gen, ha parlato alla vigilia del match di Serie C contro il Perugia. Le sue dichiarazioni. Ai canali ufficiali bianconeri alla vigilia di Juventus Next Gen Perugia, Massimo Brambilla ha rilasciato queste dichiarazioni. Le sue parole anche sull’esclusione dal campionato di Serie C del Rimini. LA DOPPIA TRASFERTA UMBRA – «Siamo stati insieme un po’ di tempo e sicuramente è servito anche per riposare, facendo due trasferte in una. Sapevamo che sarebbero state due partite difficili: nella prima, contro la Ternana, non siamo riusciti a fare risultato e non abbiamo avuto un buon approccio per poi invece migliorare nel corso della gara senza che però bastasse per portare a casa qualcosa; a Gubbio è stata fatta una buona prestazione, è stata una sfida equilibrata dove alcuni errori potevano costarci caro. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
