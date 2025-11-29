Gabriele Guidi Rontani è stato sconfitto dall’ungherese Levente Gemes nella finale degli Europei U23 di boxe, che si sono conclusi nella giornata odierna sul ring di Budapest. Nella capitale magiara, il padrone di casa ha avuto la meglio per splint decision (3-2: due giudici lo hanno preferito per 29-28 e uno per 30-27, gli altri due hanno premiato l’azzurro per 29-38) al termine di un confronto molto combattuto ed equilibrato nell’arco delle tre riprese. Il 21enne, che nei turni precedenti aveva regolato il greco Panagiotis (5-0) e il georgiano Natroshvili (5-0), si è dovuto accontentare della medaglia d’argento nella categoria di peso fino a 75 kg, lasciando comunque intravedere delle buone prospettive per il suo prossimo futuro tra i dilettanti (al momento il suo record è di 37 successi e 17 sconfitte). 🔗 Leggi su Oasport.it

Boxe, Guidi Rontani sconfitto in finale agli Europei U23. Discreto bottino di medaglie per l'Italia