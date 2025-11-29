Boxe Guidi Rontani sconfitto in finale agli Europei U23 Discreto bottino di medaglie per l’Italia
Gabriele Guidi Rontani è stato sconfitto dall’ungherese Levente Gemes nella finale degli Europei U23 di boxe, che si sono conclusi nella giornata odierna sul ring di Budapest. Nella capitale magiara, il padrone di casa ha avuto la meglio per splint decision (3-2: due giudici lo hanno preferito per 29-28 e uno per 30-27, gli altri due hanno premiato l’azzurro per 29-38) al termine di un confronto molto combattuto ed equilibrato nell’arco delle tre riprese. Il 21enne, che nei turni precedenti aveva regolato il greco Panagiotis (5-0) e il georgiano Natroshvili (5-0), si è dovuto accontentare della medaglia d’argento nella categoria di peso fino a 75 kg, lasciando comunque intravedere delle buone prospettive per il suo prossimo futuro tra i dilettanti (al momento il suo record è di 37 successi e 17 sconfitte). 🔗 Leggi su Oasport.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Boxe, agli Europei U23 c'è Gabriele Guidi Rontani in finale, quattro i bronzi già certi per i pugili italiani Vai su X
Euro U23 Boxing Championships 2025 ? Budapest Bok Sports Hall - 23-29 Nov. Result match Day 3 Itaboxing - Session - - 25/11 4º 75 Kg M - Guidi Rontani vs Nastroshvili 5-0 Devastante GABRIELE #Itaboxing #Boxing #Boxer - facebook.com Vai su Facebook
Boxe, medaglie sicure per l’Italia agli Europei U23: Chime, Guidi Rontani, Vassallo, Marra in semifinale - Terza giornata di gare agli Europei Under 23 di boxe, in corso di svolgimento a Budapest (Ungheria). Riporta oasport.it
Boxe: Guidi Rontani in finale agli Europei U23 di Budapest, all’Italia quattro bronzi - Si è conclusa da pochi istanti la penultima giornata degli Europei Under 23 in corso di svolgimento sul ring della Bok Sports Hall di Budapest, Ungheria. Come scrive oasport.it