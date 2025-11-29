Bosco Lion una mappa per conoscere i segreti della Santissima Annunziata di Amelia
In occasione della Giornata nazionale degli alberi, il Lions Club di Narni ha installato una bacheca presso il convento della Santissima Annunziata di Amelia. L’iniziativa fa il paio con le altre effettuate presso lo stessa struttura amerina, gestita dai frati minori di Assisi.La festa degli. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
