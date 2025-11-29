Bosco dello Sport concluse le operazioni di varo del blocco centrale del nuovo viadotto

Veneziatoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Concluse nella notte le operazioni di varo del blocco centrale del nuovo viadotto di collegamento al Bosco dello Sport di Tessera. L’intervento, nella zona del raccordo autostradale che conduce all’aeroporto Marco Polo, è iniziato nella tarda serata di venerdì e proseguito in tre fasi successive. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

