Borrelli litigio per strada e insulti ad un penalista | gli avvocati annunciano battaglia
Sembrava uno dei tanti video “briosi” realizzati dal deputato Francesco Emilio Borrelli per le strade di Napoli, ma rischia di trasformarsi un un boomerang clamoroso. Il litigioPubblicato sui social, il filmato mostra un litigio tra Borrelli e un avvocato penalista molto conosciuto nel foro di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
“Questa volta me l’ha uccisa”: sono le parole della madre di Noemi Riccardi, la 22enne di Nola uccisa ieri dal fratello 25enne, Vincenzo, con circa 20 coltellate. La tragedia è avvenuta dopo l’ennesimo litigio in famiglia; subito dopo il delitto, Vincenzo ha videoc - facebook.com Vai su Facebook
Napoli, Borrelli: «Ambulanza bloccata dai rifiuti nei Quartieri Spagnoli» - Una strada dei Quartieri Spagnoli di Napoli completamente invasa da un cumulo gigantesco di rifiuti sversati abusivamente che hanno trasformato l'area in una discarica a cielo aperto. Da ilmattino.it