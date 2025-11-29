BOOM! BALLANDO | MILLY CARLUCCI CAMBIA IL MECCANISMO PER I SEMIFINALISTI

Ballando con le Stelle, il mitologico show condotto da Milly Carlucci, torna questa sera su Rai1 alle 21.25 con un nuovo e avvincente appuntamento ricco di sorprese e novità. NUOVO MECCANISMO PER I SEMIFINALISTI Giunto alla decima puntata, il programma, con la direzione artistica e conduzione di Milly Carlucci affiancata dal campione olimpico Massimiliano Rosolino, ha ormai in vista la semifinale. Sabato scegliamo i semifinalisti. Ci sarà una sfida all'ultimo ballo con varie fasi, un confronto faccia a faccia tra gli aspiranti semifinalisti e ci sarà un'ultima eliminazione. Già nella prima manche ci sarà la prima qualificazione e poi in un'avvincente manche di sfide e in uno spareggio all'ultimo ballo si andrà a comporre la griglia dei semifinalisti.

