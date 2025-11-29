Bonus fuorilegge funzionaria comunale condannata per i premi a pioggia ai poliziotti municipali

La Corte dei Conti dell'Umbria ha condannato una dirigente di un Comune umbro a risarcire oltre 22.000 euro di danni erariali per responsabilità amministrativa per aver autorizzato l'erogazione di premi di produttività illegittimi al personale della Polizia municipale per l'anno 2018.I fatti. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

