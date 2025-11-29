Bonus agricoltura in arrivo dal 1° dicembre pagamenti Pac più ricchi del previsto

Dal 1° dicembre 2025 parte la liquidazione dei saldi della Politica Agricola Comune destinati agli agricoltori italiani che hanno presentato domanda nel corso del 2025. Una misura attesa, soprattutto perché gli importi risultano più alti del previsto, rispetto ai valori comunicati a settembre, durante l’erogazione degli anticipi. A confermare gli importi e le modalità operative è Agea Coordinamento, che ha completato i conteggi ufficiali contenuti nella circolare n. 94143 del 21 novembre 2025. I pagamenti diretti Pac saranno liquidati al 97% del valore totale, garantendo un saldo più importante rispetto agli anni precedenti. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

