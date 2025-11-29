Bonucci parla della vittoria a EURO2020 | Abbiamo ottenuto qualcosa che rimarrà nella testa di tutti per sempre
Bonucci racconta la vittoria a EURO2020: «Abbiamo ottenuto qualcosa che rimarrà nella testa di tutti». Le parole Intervistato da Sport Illustrated, Leonardo Bonucci ha raccontato alcuni retroscena legati alla vittoria dell’Italia a Euro 2020, conquistata a Wembley contro l’Inghilterra. L’ex difensore della Juventus ha ripercorso momenti chiave di quella serata storica, svelando dettagli e sensazioni . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
