Bomboletta tra i rifiuti scoppia incendio sul camion | l' ira del sindaco

Tensione, la scorsa notte, in via Martiri d'Ungheria a Scafati, dove, a causa probabilmente di qualche bomboletta depositata tra i rifiuti, un incendio è divampato all’interno di uno dei camion utilizzati per la raccolta. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che, insieme agli operatori. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

