Da un mese esatto, in Via Umbria, accanto ai cassonetti dell’indifferenziato, troneggia lei: LA BOMBOLA DEL DESTINO. Un’elegante signora di ferro, rifinita con nastro bianco-rosso (che fa molto “cantiere abbandonato” e pochissimo “sicurezza”), lasciata lì come se fosse un soprammobile urbano. Il lettore commenta, disperato: “Ma Direttore. È un mese che la bombola sta lì, beata. Nessuno la ritira. Chissà se è vuota o piena.” Eh, caro lettore, a Arezzo s’è perso il conto di ciò che è pieno e ciò che è vuoto: cassonetti pieni, cervelli vuoti, bombole. mistero della fede. Qualcuno, dopo un paio di settimane, deve aver avuto un guizzo d’ingegno (o uno di quelli che fanno male): “Boh, magari se una macchina ci sbatte contro. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Bombola misteriosa in via Umbria: ad Arezzo arriva la “mina anti-scemo” (ma lo scemo vince sempre)