Bologna il caso di via Oberdan | accusati di stupro e sequestro di un’ex modella assolti i due imputati

Erano accusati di aver sequestrato e violentato una donna in un appartamento di via Oberdan: assolti i due imputati. Erano sotto processo per violenza di gruppo e sequestro di persona, mercoledì la sentenza che ha completamente ribaltato l’accusa iniziale: condannati a un anno e quattro mesi solo per violenza privata. Il pm Anna Sessa aveva chiesto 14 anni a testa per i due, ma "sorprendentemente il tribunale (giudice Simona Siena ) ha emesso una sentenza coraggiosa”, il commento dell’avvocato Giancarlo Tunno, che assisteva l’imputato italiano assieme agli avvocati Michela Stama e Raffaele Cionfoli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

