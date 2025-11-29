Bologna ha i suoi Navigli | ecco il nuovo canale di via Riva Reno

Bologna, 29 dicembre 2025 - Bologna ha i suoi Navigli. Il canale scoperto di via Riva Reno - che fa parte dei lavori di riqualificazione legati al tram - prende il posto del parcheggio a cielo aperto che occupava la strada. Ora dalla rotonda di piazza Azzarita e la Chiesa di Santa Maria della Visitazione è tornato alla luce il canale costeggiato da percorsi pedonali e una passerella per l’attraversamento. E qui, stasera, si farà festa dalle 18 alle 23 con musica e live painting. Il commento del sindaco Lepore. Soddisfatto il sindaco Matteo Lepore, accompagnato dagli assessori Michele Campaniello e Luisa Guidone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bologna ha i suoi Navigli: ecco il nuovo canale di via Riva Reno

