Bologna-Cremonese il Dall’Ara si accende | diretta live e dove seguirla in streaming

La tredicesima giornata di Serie A Enilive si chiude al Renato Dall’Ara, dove il Bologna di Vincenzo Italiano riceve la Cremonese in un monday night che promette ritmo e tensione. I rossoblù arrivano con un entusiasmo crescente, alimentato dai successi di Udine e dal trionfo europeo contro il Salisburgo. La squadra emiliana ha ormai messo nel mirino le zone più nobili della classifica e vede in questa sfida una concreta occasione per restare agganciata al treno delle prime quattro. Situazione diversa per la Cremonese di Davide Nicola, reduce da tre sconfitte consecutive ma ancora in una posizione di classifica relativamente tranquilla, con sei punti di margine sulla zona retrocessione. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

