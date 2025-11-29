Bollate una star in concerto in chiesa San Martino
. Dal 5 al 21 dicembre 2025 torna A Milano e provincia la rassegna “La Musica dei Cieli”, che da quasi trent’anni porta nei luoghi di culto e nei teatri dell’area milanese un calendario di concerti capaci di intrecciare spiritualità, tradizione e ricerca sonora contemporanea. Con oltre . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Bollate, una star in concerto in chiesa San Martino - Dal 5 al 21 dicembre 2025 torna A Milano e provincia la rassegna “La Musica dei Cieli”, che da quasi ... Come scrive ilnotiziario.net
Star della musica e detenuti. Un concerto a Bollate con Lazza, Nitro e Damianito - Presentati ai “big“ i lavori realizzati nello studio di registrazione del carcere. Si legge su ilgiorno.it
Bollate, Roberto Olzer e Claudio Prima in concerto domenica 17 novembre - La chiesetta di Castellazzo, che si trova accanto alla Villa Arconati, è un luogo intimo ma dal grande valore storico- ilgiorno.it scrive