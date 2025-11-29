Bollate furti e vandalismi in biblioteca prima di un evento contro il bullismo

Bollate, furti e vandalismi in biblioteca un’ora prima di un evento contro la violenza e il bullismo. Venerdì alcuni vandali si sono introdotti nella Sala Conferenze della Biblioteca di Bollate, dove era tutto pronto per lo spettacolo serale Red Carpet della compagnia teatrale EMotivo Teatro. Un evento dedicato ai temi della violenza contro le donne . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net © Ilnotiziario.net - Bollate, furti e vandalismi in biblioteca prima di un evento contro il bullismo

