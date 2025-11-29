Blitz al campo Rom | trovati 20mila euro di rame appena rubati e due pitbull maltrattati

Napolitoday.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Continuano i controlli dei Carabinieri ai campi Rom di Napoli e provincia disposti dal comando provinciale. A pochi giorni dall’ultimo servizio a largo raggio svolto nell’accampamento di via Grimaldi, i carabinieri della compagnia di Poggioreale - con la preziosa collaborazione dei militari. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

blitz campo rom trovatiRoma, maxi blitz nel campo rom di via dei Gordiani: smantellata la banda delle rapine violente - Maxi operazione dei carabinieri a Roma: arresti, intercettazioni e otto mesi di colpi violenti. Si legge su ilquotidianodellazio.it

Roma, maxi blitz nel campo rom di via dei Gordiani: 18 arresti per furti e rapine agli anziani. Un boss li guidava dal carcere - Sono 46 i colpi tra furti e rapine, in alcuni casi, sequestro di persona e ricettazione, danneggiamento e incendio. Riporta msn.com

blitz campo rom trovatiRoma, maxi blitz nel campo nomadi di via dei Gordiani: sgominata banda responsabile di 46 tra furti e rapine - Maxi blitz dei Carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia di Roma Parioli, che stanno eseguendo un’ordinanza che dispone l’arresto ... Secondo iltempo.it

Cerca Video su questo argomento: Blitz Campo Rom Trovati