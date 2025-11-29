Blitz al campo Rom | trovati 20mila euro di rame appena rubati e due pitbull maltrattati

Continuano i controlli dei Carabinieri ai campi Rom di Napoli e provincia disposti dal comando provinciale. A pochi giorni dall’ultimo servizio a largo raggio svolto nell’accampamento di via Grimaldi, i carabinieri della compagnia di Poggioreale - con la preziosa collaborazione dei militari. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

